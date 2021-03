Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Gegenverkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (31.03.2021, 11.43 Uhr) sind drei Menschen verletzt worden.

Ein 52-jähriger Sassenberger war zusammen mit seiner 47-jährigen Beifahrerin in einem VW auf der K51 (Gröblingen) aus Richtung Warendorf kommend Richtung Füchtorf unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Versmolder in einem Transporter Richtung Warendorf. Als der 52-Jährige auf Höhe einer Hofzufahrt nach links abbog, stieß er mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 47-jährige Sassenbergerin und den leichtverletzten 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Der schwer verletzte Versmolder wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Sassenberg und Füchtorf unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Die K51 ist aktuell noch gesperrt.

