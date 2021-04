Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fußgängerin von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.3.2021 wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 15.50 Uhr am Marktplatz in Ennigerloh ereignete leicht verletzt. Die 87-Jährige überquerte die Fahrbahn als eine 43-Jährige aus Enniger mit ihrem Auto langsam aus einer Parkbucht fuhr. Ein 79-jähriger Oelder versuchte noch auf die Situation aufmerksam zu machen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Ennigerloherin stürzte und Rettungskräfte brachten sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

