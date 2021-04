Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Unfallort gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwochmittag (31.3.2021) meldete sich eine 49-jährige Autofahrerin, die angab in der Beelener Bauernschaft einem Traktor ausgewichen zu sein. Dabei sei die Beelenerin mit ihrem Pkw nach rechts gegen einen Busch gefahren, so dass ein erheblicher Sachschaden auf der Beifahrerseite entstand. Polizisten stellten fest, dass die Frau deutlich alkoholisiert war und ließen ihr Blutproben entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein der Beelenerin sicher. Gesucht wird der mögliche unfallbeteiligte Treckerfahrer sowie der Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

