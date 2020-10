Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - 15-Jähriger hat Drogen und Messer in der Tasche

Einen Mofa-Fahrer kontrollierte die Polizei am Montag in Hattenhofen.

Ulm (ots)

Der Jugendliche hielt sich auf einem Gelände in der Schulgasse auf und soll dort laut einem Zeugen einen Joint geraucht haben. Beim Eintreffen einer Polizeistreife soll sich der 15-Jährige trotz Ansprache der Polizisten auf sein Mofa gesetzt haben, um zu flüchten. Das verhinderten die Beamten. Bei einer Kontrolle hatte der Jugendliche Kleinmengen an Marihuana und ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und informierten die Angehörigen des Minderjährigen. Er muss jetzt mit Strafanzeigen rechnen. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Info: Die Zahl der registrierten Rauschgiftdelikte im Landkreis Göppingen ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Ihre Zahl stieg um 238 Fälle auf jetzt 860 Fälle. Das bedeute nicht zwingend, dass tatsächlich mehr Straftaten begangen würden. Vielmehr decke die Polizei durch ihre intensiveren Ermittlungen in der Drogenkriminalität mehr Delikte auf. Rauschgiftkonsum habe viele sozialschädliche Begleiterscheinungen: Neben den Risiken für die Gesundheit, der Beschaffungs- und Begleitkriminalität und Gewalt seien dies auch die Gefahren im Straßenverkehr durch berauschte Fahrer. Durch die intensive Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität sollen Impulse für die Konsumenten gesetzt werden, den Weg aus dem Kreislauf der Sucht zu finden. Die Polizei sieht sich nicht nur als Strafverfolgungsbehörde sondern in erster Linie auch als Helfer, als Fachkraft in diesem Thema. Die Jugendsachbearbeiter auf den Polizeirevieren, den Polizeiposten und bei der Kriminalpolizei sind sehr erfahren in diesen Dingen und sind in die Netzwerke eingebunden, um schnell Hilfe zu organisieren.

++++1908680

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell