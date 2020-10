Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen, Heiningen, - Verkehrssicherheit im Blick

Mehrere Verstöße stellte das Polizeipräsidium Ulm bei Geschwindigkeitskontrollen am Montag und Dienstag fest.

Ulm (ots)

Göppingen - Zwischen Montag 23 Uhr und kurz nach Mitternacht überprüfte die Polizei, ob sich die Fahrer in der Jebenhäuser Straße an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h hielten. Dabei musste sie feststellen, dass vier Autofahrer zu schnell waren: Drei Fahrzeuglenker fuhren zwischen 70 und 80 km/h und waren damit deutlich zu schnell. Ein 51-Jähriger mit seinem Opel hatte es besonders eilig. Den stoppten die Polizisten mit 95 km/h. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Heiningen - Auf der Landesstraße 1217 bei Heiningen führte die Polizei ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr ahndeten die Beamten der Göppinger Polizei sechs Verstöße. Die Fahrer waren 22 - 31 km/h schneller als erlaubt unterwegs.

