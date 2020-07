Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Ranstein-Miesenbach, Ladung nicht gesichert - Weiterfahrt untersagt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Einen mit einem Kleinbagger beladenen Lkw mit Anhänger haben am Dienstagmittag Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich sehr schnell der Verdacht, dass der Minibagger auf der Ladefläche des Anhängers mit nur zwei Spanngurten unzureichend und nicht ausreichend gesichert war. Die zur Sicherung vorgesehenen Zurrketten lagen ungenutzt auf dem Anhänger. Weiterhin war am Lkw ein Reifen der Hinterachse so stark abgefahren und beschädigt, dass die Karkasse bereits sichtbar war. Dem 48 jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und en Fahrzeughalter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell