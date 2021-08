Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Gaststätte

Schwelm (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 20. auf den 21.08.2021 gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Schulstraße. Die Hütte ist Teil eines Biergartens. In der Hütte befand sich unter anderem die Kasse, diese wurde durch die Täter entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich kein Bargeld in der Kasse.

