Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.08.2021, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 48 jähriger Velberter, mit seinem Krad Moto Guzzi, die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Velbert. Kurz hinter der Einmündung Elfringhauser Straße, in Höhe einer langgezogenen Linkskurve, überholte er den Pkw VW eines 27 jährigen Bonners. Beim Wiedereinscheren touchierte der 48 Jährige den Pkw, kam mit seinem Krad zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

