Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Firma

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 19.08.21, 18:00h bis 20.08.2021, 05:15h, hebelten unbekannte Täter das Rolltor einer Firma in der Carl-vom-Hagen-Straße auf. In den Firmenräume wurden diverse weitere Behälnisse aufgebrochen und unter anderem die Geldkassette aus einem Kaffeautomaten entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell