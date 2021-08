Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.08.2021, gegen 06:50 Uhr, beabsichtigte ein 23 jähriger Mainzer, mit seinem Krad, in der Heiskampstraße in eine Firmenzufahrt einzubiegen. Hierbei übersah er einen 27 jährigen Bochumer, welcher als Fußgänger die Firmenzufahrt passierte. Der 27 Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

