Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Brand in leerstehendem Gebäude

Ennepetal (ots)

Am 21.08.2021, um 11:07 Uhr, kam es zu einem Brand in einem mehrstöckigen leerstehenden Gebäude in der Voerder Straße in Milspe. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Voerder Straße voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

