Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Außenspiegel eines PKWs in der Nadelstraße wurde von unbekannten Täter abgetreten. Entsprechende Spuren konnten an der Fahrzeugtür und dem Gehäuse gesichert werden. Auch in der Seilerstraße ließen Vandalen an weiteren Autos ihrer Zerstörungswut freien Lauf: dort wurden an mehreren Wagen ebenfalls die Außenspiegel abgetreten oder umgeklappt. Die jeweiligen Dienststellen ermitteln nun. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 0631/369-0)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell