Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Raub am Bahnhof, Tatverdächtige ermittelt

Am Montag, 18. Januar 2021, kam es gegen 17.19 Uhr im Bereich des Bahnhofs zu einem Raub. Ein 16-jähriger aus Lohne hielt sich zwei Bekannten im Bereich des Bahnhofs auf, als ein 22- und ein 21-jähriger Lohner auf ihn zukamen. Die beiden stehen im Verdacht den 16-jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert und im weiteren Verlauf dessen Halskette, Bauchtasche, Basecap und Musikbox geraubt zu haben. Nach der Tat entfernten sie sich mit einem Zug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte beide durch Polizeibeamte in Wildeshausen am Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wurde mutmaßliches Raubgut sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass sie zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte, wurden bei beiden Blutproben entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Der 16-Jährige blieb unverletzt und erhielt sein Eigentum zurück.

