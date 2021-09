Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei kontrolliert verstärkt im Rahmen der "Roadpol Safety Days"

Kreis Steinfurt (ots)

In den vergangenen sieben Tagen haben die Polizisten auf den Straßen im Kreis Steinfurt verstärkt kontrolliert. Der Grund: Die Kreispolizeibehörde hat sich vom 16. bis 22. September an den europaweiten "Roadpol Safety Days" beteiligt, einer Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Beamten überprüften insgesamt über 400 Verkehrsteilnehmer, davon mehr als 200 Rad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrer. Ein besonderes Augenmerk legten sie dabei auf das Thema Ablenkung am Steuer. Denn unter dem Motto "Focus on the Road" war das eines von zwei Schwerpunktthemen der Kampagne. Der meist gezählte Verstoß sowohl bei Auto- als auch bei Radfahrern: Die Ablenkung am Steuer bzw. Lenker, zum Beispiel durch die Benutzung von Handys. 59 Mal stellte die Polizei das fest, 24 davon waren Radfahrer. Die Polizei macht erneut darauf aufmerksam: Ablenkung ist eine der häufigsten Unfallursachen. Daher gilt: Während der Auto- und Radfahrt: Finger weg vom Handy! Oder eine Freisprecheinrichtung einrichten und diese auch nutzen! Ein weiterer Focus lag bei den verstärkten Kontrollen in der vergangenen Woche auf Rad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrern, da die Unfallzahlen in der dieser Gruppe stetig steigen. Das stellen zahlreiche Polizeibehörden fest. Daher hatte die NRW-Polizei im Rahmen der "Roadpol Safety Days" diesen Schwerpunkt ausgesucht. Dabei fiel unter anderem auf, dass Radfahrer häufig die falsche Fahrbahnseite benutzten. Auch das kann zu Unfällen führen, weil Fahrradfahrer übersehen werden können. Deshalb appelliert die Polizei: Immer die richtige Straßenseite benutzen! Des Weiteren erinnerten die Polizisten an das Tragen eines Helms. Von den 47 kontrollierten Pedelec- und E-Bike-Fahrern war rund die Hälfte ohne Helm unterwegs. Das birgt ein enormes Verletzungsrisiko. Denn mit den Elekro-Zweirädern ist man häufig deutlich schneller unterwegs als mit einem herkömmlichen Fahrrad. Unfälle und Stürze enden nicht selten mit schweren Verletzungen. Davor kann das Tragen eines Helms sehr gut schützen. Also: Tragen Sie einen Fahrradhelm! Der verhindert zwar nicht den Unfall, aber möglicherweise schlimme gesundheitliche Folgen. Die Kreispolizeibehörde wird auch weiterhin Kontrollen im Straßenverkehr durchführen, um die Verkehrssicherheit im Kreis Steinfurt zu erhöhen. Denn nur wenn sich alle an die Regeln halten, kommen auch alle sicher an. Gute Fahrt!

