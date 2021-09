Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zaun beschädigt, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (22.09.), 17.00 Uhr, und Donnerstag (23.09.), 07.00 Uhr, ist ein Zaun an der Nelkenstraße beschädigt worden. Ein Zaunelement am Kindergarten Kinderland wurde aus der Verankerung gerissen und lag auf dem Boden. Der Verursacher war vermutlich mit einem Pkw unterwegs und beschädigte den Zaun. Er hat sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

