Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle aus dem Bereich der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

LKW-Gespann beim Vorbeifahren gestreift. Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Lauterbach

Am Freitag, 05.11.2021, gg. 13:35 Uhr, parkte ein 32-jähriger LKW-Fahrer aus Litauen sein Gespann (Daimler Truck mit Anhänger) Am Brennerwasser, Höhe Hausnr.- 3, am Fahrbahnrand. Gegenüber parkte ebenfalls ein LKW, so dass sich die Fahrbahn stark verengte. Als ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Neukirchen mit seinem LKW-Truck zur o.g. Uhrzeit dieses Nadelöhr durchqueren wollte, streifte er den LKW des Litauers. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, so dass der Verursacher unmittelbar darauf ermittelt werden konnte. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von lediglich 350 Euro.

18-Jährige kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Gem. Schlitz-Unter-Schwarz

Am Samstag, den 06.11.2021, gg. 15:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige aus Schlitz mit ihrem Skoda Fabia die K 79 aus Richtung Richthof kommend in Richtung Unter-Schwarz. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

