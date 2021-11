Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 04.11.2021, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 24jähriger Mann aus Bebra mit seinem PKW, die B27 von Friedlos kommend in Fahrtrichtung Fulda. An der Kreuzung B27/Frankfurter Straße nutzte er hierbei den linken von zwei Linksabbiegespuren. In gleicher Richtung befuhr auf der rechten Linksabbiegespur ein LKW die B27 um dann nach links in Richtung Fulda abzubiegen. Im Kurvenbereich kam der LKW zu weit nach links und streifte hierbei den daneben fahrenden PKW. Der LKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Verpflichtungen eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen des Unfall melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gef. Kemmler, POK -Polizeistation Bad Hersfeld

i.A. Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

