Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Bad Hersfeld und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Bad Hersfeld und den Vogelsbergkreis

1. FD

Verkehrsunfall

Fulda - Am Donnerstag (04.11.), gegen 10.45 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die B 27. An der Ausfahrt Leipziger Straße wollte sie die B 27 verlassen. Im dortigen Kurvenbereich kam sie jedoch aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Pkw-Skoda eines ihr entgegenkommenden 60-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Fulda - In der Zeit von Mittwoch (03.11.), gegen 18.30 Uhr und Donnerstag (04.11.), gegen 9 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Osthessencenters ein dort geparkter grauer Toyota Yaris beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Tel.: 0661/105-2300 / -2301.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (04.11.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Haunetal mit seinem blauen Peugeot 206 den Fahrstreifen eines Schnellrestaurants in Richtung der Straße "An der Haune". Vor ihm fuhr ein weißes Fahrzeug, dass offensichtlich rangierte und dabei Rückwärts fuhr. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich den mittlerweile hinter ihm stehenden Peugeot des Mannes aus Haunetal und fuhr mit seinem Pkw gegen die Front des Autos. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort ohne sich um die entstandenen Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Eine 69-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr mit ihrem Nissan Micra die B27 aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Als die Lichtzeichenanlage von Grün auf Gelb schaltete, bremste die Frau aus Bad Hersfeld ihren Micra ab, um zum Stehen zu kommen. Ein nachfolgender 57-jähriger Mann aus Bebra erkannte dies in seinem BMW vermutlich zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Merlau - Am Mittwoch (03.11.), gegen 17:43 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Mücke mit ihrem schwarzen Golf die Straße "Stückweg" in Richtung "Bahnhofstr". An der Kreuzung zum "Flensunger Hof" bog sie nach links ein und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer aus Mücke zusammen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandenen Sachschaden beträgt circa 5.500 Euro.

Leitpfosten beim Ausweichen gestreift

Antrifftal - Am Donnerstag (04.11.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit seinem VW-Tiguan die L 3145 aus Reibertenrod in Richtung Fischbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste er mit seinem Pkw, aufgrund eines entgegenkommenden Müllfahrzeuges, stark nach rechts ausweichen und streifte dabei einen Leitpfosten. Das Müllfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell