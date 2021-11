Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autowerkstatt - Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Hünfeld - In der Nacht auf Donnerstag (04.11.) brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in der Carl-Zeiss-Straße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen unter anderem zwei Laptops und eine schwarze Mercedes A-Klasse. Das Auto ließen sie dann auf einem Feldweg nahe des Tatorts zurück. Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

