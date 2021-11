Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mofa und Helm gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck - Unbekannte entwendeten am Donnerstag (04.11.), in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr, ein Mofa der Marke "Herkules" mit dem amtlichen Kennzeichen 537UNT sowie einen schwarzen Klapphelm der Marke "MTR". Zur Tatzeit stand das Kleinkraftrad mitsamt dem Helm in dem Fahrradunterstand des Bahnhofs in Bosserode. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

