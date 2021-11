Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Am Donnerstag, den 04.11.2021 gegen 06:15 Uhr ereignete sich auf der B278 zwischen Tann-Lahrbach und Hilders ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Tann befuhr die B278 von Tann-Lahrbach kommend in Richtung Hilders, als ihm etwa 300 Meter vor dem Abzweig Aura (Wertstoffhof) ein PKW mit offenbar eingeschaltetem Fernlicht auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er ab und fuhr so weit wie möglich rechts. Dabei streifte er jedoch mit seinem PKW die Leitplanke, so dass an seinem PKW erheblicher und an dieser Leitplanke leichter Sachschaden entstand.

Der entgegenkommende und verursachende PKW fuhr gerade noch bevor es zu einem Frontalzusammenstoß kam, rechtzeitig wieder zurück auf seine Fahrbahn, streifte dabei jedoch noch leicht den Außenspiegel des o.g. PKW-Fahrers. Im Anschluss entfernte sich der verursachende PKW von der Unfallstelle ohne seine Unfallpflichten nachzukommen. Es wird hiermit gebeten, dass sich mögliche Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder denen um diese Zeit ein PKW mit auffälliger Fahrweise bzw. eingeschaltetem Fernlicht auffiel, sich bei der Pst. Hilders telefonisch unter Tel.: 06681-96120 zu melden.

Weikard, POK

Polizeistation Hilders

