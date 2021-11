Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl in Bäckerei

Kirchheim - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (03.11.) in die Poststelle einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Objektes ein und verschafften sich so Zutritt. Die Art und Höhe des Diebesgutes ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Metalltür hält Hebelversuchen stand

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter gelangen ersten Erkenntnissen zu Folge zwischen Dienstagabend (02.11.) und Mittwochmorgen (03.11.) über eine Eingangstür in der Dudenstraße in das Treppenhaus eines Miet- und Geschäftshauses. Im Keller versuchten sie eine massive Metalltür aufzuhebeln und Zugang zu einer Eisdiele zu erlangen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gartenhütte

Bebra - Mit Werkzeug brachen unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen (31.10.) und Mittwochmorgen (03.11.) das Vorhängeschloss zweier Gartenhütten in der Straße "Im Bilder" auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vorfall in Linienbus - Zeugen gesucht

Kirchheim - Am frühen Dienstagnachmittag (02.11.) soll es in einem Linienbus zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim zu einem Zwischenfall gekommen sein, bei dem ein weiblicher Fahrgast zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestieg eine 58-jährige Frau an der Haltestelle Breitenstraße in Bad Hersfeld einen Linienbus und wollte mit diesem nach Kirchheim fahren. Während der Fahrt dorthin rutschte sie im Ortsteil Willingshain, aufgrund eines nicht zu erwartenden Bremsmanövers, von ihrem Sitz, fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Andere Fahrgäste halfen der Frau beim Aufstehen. In der Folge kam es zum Streit zwischen dem Busfahrer und dem weiblichen Fahrgast, woraufhin die 58-Jährige aus dem Bus ausstieg.

Die Polizei Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergrunde zu klären. Bisher konnten die helfenden Passanten nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

