Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bike gestohlen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Einbruchversuch in Neuenberg - Bargeld gestohlen

Fulda (ots)

E-Bike gestohlen

Fulda - Ein 25-jähriger Mann aus Fulda stellte am Mittwoch (03.11.), gegen 10 Uhr, sein Fahrrad in der Maria-Ward-Straße ab und sicherte dieses mittels Schloss. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Jano-Bike. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro ist schwarz und hat breite Reifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Horas - Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstagabend (02.11.) und Mittwochmorgen (03.11.) in ein Einfamilienhaus in der Schwarzmannstraße einzubrechen. Im hinteren Bereich des Grundstückes manipulierten sie an der Terrassentür. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Durch die Hebelversuche entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruchversuch in Neuenberg

Neuenberg - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Tannenstück" war Mittwoch (03.11.), zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Mit unbekanntem Gegenstand beschädigten sie die Scheibe der Terrassentür. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen das Grundstück in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld gestohlen

Neuenberg - Unbekannte Täter verschafften sich auf noch nicht bekannte Weise am Mittwoch (03.11.), zwischen 18.30 und 21.10 Uhr, über ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Abt-Richard-Straße Zugang ins Innere. Die Räumlichkeiten des Wohnhauses wurden durchsucht und Diebesgut - darunter Bargeld - in nicht bekannter Höhe entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell