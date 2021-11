Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blitzersäule beschädigt - Versuchter Einbruch in Gartenhütte - Autokennzeichen gestohlen - Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Firmengebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Blitzersäule beschädigt

Kirchheim/Heddersdorf - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (02.11.), gegen 1.30 Uhr, eine Blitzersäule. Der Blitzer steht an der Ortsdurchfahrt Heddersdorf, an der B 454 in Fahrtrichtung Kirchheim, Höhe Dorfstraße. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Bebra - In der Nacht zu Dienstag (02.11.), gegen 4 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in der Straße "Im Bilder" einzubrechen. Die Täter wurden dabei vom Eigentümer gestört und ergriffen unerkannt die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Friedewald - In der Straße "Im Gewerbegebiet" stahlen Unbekannte am Dienstag (02.11.), zwischen 12.15 Uhr und 15.20 Uhr, von einem blauen Dacia Sandero die Kennzeichen WAK-N 204. Das Auto befand sich auf einem frei zugänglichen Parkplatz vor einem Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bebra - Am Dienstagnachmittag (02.11.), zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Wittstraße von einem grünen Toyota Yaris das hintere polnischen Kennzeichen K4 PRACA. Das Auto war in diesem Zeitraum vor einem Firmengebäude abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Bebra - Ein ehemaliger Herrenmodeladen in der Auestraße war in der Nacht zu Mittwoch (03.11.), gegen 1.30 Uhr, Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die ehemaligen Geschäftsräume und stahlen einen Fernseher im Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

