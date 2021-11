Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten

Hünfeld (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.55 h befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw die Hersfelder Straße in Hünfeld stadteinwärts. Fahrer war ein 20-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in Hofbieber. Dieser verlor aus bisher unbekannten Gründen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier beschädigte er drei geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich. Bei einem Fahrzeug wurde ein Hinterrad abgerissen. Durch Fahrzeugteile, die auf die Fahrbahn flogen wurde noch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 EUR.

