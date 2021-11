Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Kalbach - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Dienstag (02.11.), gegen 6 Uhr, auf der Kreisstraße 79, zwischen Mittelkalbach und Schweben. Der 41-jährige Fahrer eines VW Kombi kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Grünstreifen. Im Bereich eines Buschwerkes kam der Pkw zum Stillstand. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Der 41-Jährige verständigte einen Rettungswagen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiposten Neuhof

2. HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim-Obergude - Am Montag (01.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Kassel mit seinem Mercedes-Vito (Sprinter) die L 3304 aus Richtung Spangenberg-Metzebach kommend in Richtung Alheim-Obergude. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich in diesem Bereich zur Unfallzeit Rehe auf der Fahrbahn. Der Fahrer wich aufgrund dessen nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Leitplanke und blieb auf der Beifahrerseite im Straßengraben liegen. Der 26-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

