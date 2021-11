Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Wegekreuz - Mehrere Pkw mit Farbe besprüht - Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Wegekreuz

Hünfeld - Am Sonntag (31.10.) stellten Spaziergänger Beschädigungen an dem Steinkruzifix zwischen den Ortsteilen Nüst und Dammersbach fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter dem aus Stein gefertigten Jesusabbild beide Füße abgeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Pkw mit Farbe besprüht

Fulda - Unbekannte besprühten zwischen Freitagnachmittag (29.10.) und Montagmorgen (01.11.) mehrere Pkw mit schwarzer Farbe. Die Fahrzeuge standen auf einem frei zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Schillerstraße. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda - Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend (31.10.) und Montagmorgen (01.11.) in der Florengasse einen blauen Roller der Marke Peugeot zu stehlen. Die Täter manipulierten am Zündschloss und brachen die vordere Plastikverkleidung auf, um den Roller zu starten. Da dieser Versuch misslang, schoben sie das Zweirad anschließend in die Straße "Duume", um zu flüchten. Nach mehreren hundert Metern ließen die Täter den Roller zurück und setzten ihre Flucht ohne Diebesgut fort. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Fulda - Von einer Baustelle in der Straße "An der Waides" stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (29.10.) und Montagmorgen (01.11.) mehrere Werkzeuge aus einem als Baustellencontainer genutzten Anhänger. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell