Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Wohnungseinbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Niederaula - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag (29.10) bis Montag (01.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 805 eines weißen Opel Grandland. Zur Tatzeit befand sich das Auto auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Hattenbacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra - Ein Wohngebäude in der Auestraße wurde in der Nacht zu Montag (01.11.) Ziel unbekannter Täter. Während die Hausbewohner schliefen, verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang durch ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld, verschiedenen Dokumenten und einem Fahrzeugschlüssel der Marke VW in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell