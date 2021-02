Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erneuter Strohballen-Brand in Bochum

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde gegen 23:30 Uhr am Donnerstagabend, 04.02.2021, erneut zu einem Strohballenbrand auf einem Reiterhof nach Bochum-Querenburg alarmiert. In den vergangenen Wochen kam es in Bochum und unmittelbarer Umgebung bereits zu mehreren Bränden von Strohmieten.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr auf dem Kalwes stand eine Strohmiete bestehend aus ca. 200 Rundballen in Vollbrand. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich auf den Schutz der angrenzenden Grünstreifen. Die betroffenen Strohballen wurden kontrolliert abbrennen gelassen, indem das Brandgut mit der Unterstützung des Landwirts auseinandergezogen und die Verbrennung mit Hochleistungslüftern gezielt beschleunigt wurde. Der Bereich wurde auf weitere mögliche Brandstellen kontrolliert.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden schnell durch die Löscheinheiten Querenburg und Langendreer von der Einsatzstelle ausgelöst, während die Löscheinheit Brandwacht die verwaiste Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne nachbesetzt hat. Auch die Einsatzleitung wurde an die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Führungsunterstützungs-Einheit übergeben. Insgesamt sind bis jetzt rund 60 Kräfte im Einsatz gewesen. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Die ehrenamtlichen Kräfte werden erneut durch zwei weiteren Löscheinheiten vor Ort abgelöst.

