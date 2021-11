Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Burghaun-Steinbach (ots)

Am Dienstag, den 02.11.2021 ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Landstraße 3380 bei Burghaun / Steinbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigem Stand bog ein 61-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Pkw, Renault von der Königstraße nach links auf die Landstraße 3380 ein und übersah hierbei eine 62-jährige Frau aus Eiterfeld, die mit ihrem Pkw Ford die L 3380 aus Körnbach kommend, in Richtung Steinbach befuhr.

In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge, musste die Landstraße gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.

gefertigt: POK Ebel, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

