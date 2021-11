Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Unfall - Zwei Leichtverletzte

Fulda - Am Dienstag (02.11.), gegen 17.50 Uhr, befuhr der 26-jährige Fahrer eines schwarzen Audis die Leipziger Straße von Lehnerz kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Amand-Ney-Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei die ihm entgegenkommenden Mercedes A-Klasse eines 40-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Mercedes sowie der Beifahrer des Audis wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallsachschaden - Linienbus beteiligt

Niederaula - Am Montag (01.11.), um 9.31 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Mücke mit einem mit drei Fahrgästen besetzten Linienbus die B 62 von Niederjossa kommend in Richtung Niederaula. Zur selben Zeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Lauterberg im Harz mit seinem VW Tiguan die Autobahnabfahrt der A 7 und bog nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula ab. Auf der B 62 hielt der Mann mit seinem Tiguan am rechten Fahrbahnrand an und wollte dann auf der Fahrbahn wenden, um wieder auf die A 7 zu fahren. Hierbei übersah der 61-jährige Mann den Linienbus, es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unfall an Kreisel

Friedewald - Am Montag (01.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit seinem Audi A6 den Autobahnzubringer von der B 62 kommend. Im dortigen Kreisverkehr wollte er weiter geradeaus in Richtung A 4 fahren. Dabei geriet er mit seinem Audi ins Schleudern und fuhr zwischen Gottfried-Schenker-Straße und dem Zubringer der Autobahn A 4 mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die Schutzblanke des Kreisels. Es entstand Schaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell