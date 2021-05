Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es am 03.05.2021, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, in der Halbergstraße. Es gelang den Unbekannten nicht, in die Wohnung einzudringen und etwas zu entwenden. Neben der Wohnungstür war außerdem die Tür einer Abstellkammer im Treppenhaus angegangen und aufgebrochen worden. Aus der Kammer wurde nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

