Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfälle in Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Am 03.05.2021, gegen 16 Uhr, kam es in der Flomersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer geschätzten Schadenshöhe von 10.000 Euro. Eine 40-Jährige war mit ihrem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz in die Straße eingebogen und es war hierbei zur Kollision mit dem Transporter eines 33-Jährigen gekommen. Durch den Unfall zersprang außerdem eine Seitenscheibe des Transporters sodass über eine größere Fläche Glasscherben auf der Fahrbahn verteilt waren.

Gegen 17 Uhr des gleichen Tages kam es außerdem an der Kreuzung Karl-Legien-Straße/Alter Frankenthaler Weg zu einem Verkehrsunfall. Zunächst kollidierte ein 80-Jähriger mit seinem Peugeot mit dem Mercedes eines 50-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Peugeot von der Spur ab und fuhr gegen den parkenden Mercedes einer 47-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

