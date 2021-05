Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Pedelc

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 40-järigen Autofahrer und einem 46-jährigen Pedelec-Fahrer kam es am 03.05.2021 gegen 16:30 Uhr, an der Kreuzung Rohrlachstraße/Seilerstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich beide Beteiligte gegenseitig übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer über die Motorhaube des Autos und stürzte zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

