Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen einem Werkzeugdiebstahl aus einem Fahrzeug und einem aufgebrochenen Transporter. Beide Fahrzeuge standen an der Grimpingstraße.

Zwischen 20 Uhr am Freitag (20.08.21) und 10 Uhr am Samstag (21.08.21) haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen. Dieser stand an der Kreuzung Grimpingstraße/Hüppelswicker Weg. Wie die Täter ins Innere gelangten, ist derzeit nicht klar.

In der Nähe entdeckten die Polizisten an der Grimpingstraße zudem einen aufgebrochenen Transporter. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch steht die Tatzeit nicht fest.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

