POL-ST: Rheine, Mofa-Fahrer kommt zu Fall und stirbt später im Krankenhaus

Rheine (ots)

Ein 59-jähriger Mofa-Fahrer aus Rheine ist am Montagnachmittag (22.03.21) gegen 16.12 Uhr auf dem Kardinal-Galen-Ring verunglückt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Es wird von einem medizinischen Notfall ausgegangen. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge zunächst auf dem rechten Fahrstreifen des Kardinal-Galen-Rings in Fahrrichtung Otto-Bergmeyer-Straße unterwegs. In Höhe der Straße Am Hauptbahnhofe hielt er an der roten Ampel. Als die Ampel grün wurde, fuhr der 59-Jährige an. Plötzlich kam er offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Im Anschluss war der Rheinenser nicht mehr ansprechbar. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchten Ersthelfer den Mann zu reanimieren. Der Notarzt führte die Reanimationsmaßnahmen fort. Der 59-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr schwebte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Später starb er dort. Der Kardinal-von-Galen-Ring musste auf Höhe des Bahnhofs in Fahrtrichtung Otto-Bergmeyer-Straße für die Dauer der medizinischen Versorgung sowie für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Bahnhofstraße abgeleitet. Die Sperrung konnte gegen 16.51 Uhr wieder aufgehoben werden.

