POL-OH: Weltkriegsbombe in Friedewald erfolgreich entschärft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Weltkriegsbombe in Friedewald erfolgreich entschärft

Friedewald. Die in Friedewald aufgefundene Weltkriegsbombe wurde vom Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt am Donnerstag (04.11.) erfolgreich entschärft. Gegen 12:15 Uhr gab der Sprengmeister Entwarnung, sodass alle Sperrungen aufgehoben wurden und die Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Wie bereits berichtet, wurde der Fund am gestrigen Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, der Polizei gemeldet und weitere Maßnahmen initiiert. Die Entschärfung der rund 40 Kilogramm schweren englischen Splitterbombe aus dem II. Weltkrieg durch den Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt war für den heutigen Donnerstag mit einem Evakuierungsradius von 300 Metern terminiert.

Hierzu mussten heute Vormittag rund 500 Menschen ihre Häuser verlassen und Zufahrtsstraßen gesperrt werden - eine Betreuungsstelle wurde in der Friedewalder Festhalle eingerichtet. Dort hielten sich während den Einsatzmaßnahmen rund 65 Menschen auf und warteten geduldig auf die Aufhebung der Sperrmaßnahmen. Nachdem der Gefahrenbereich gegen 11:05 Uhr vollständig evakuiert war und eine abschließende Überprüfung der Speerzone durch eine Drohne des DRK Bebra stattgefunden hat, konnte die Entschärfung der Weltkriegsbombe schließlich eingeleitet und um 12:15 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Polizei zeigt sich mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei dem Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt, der Gefahrenabwehrbehörde des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, der Gemeinde Friedewald, den Freiwilligen Feuerwehren und den eingesetzten Rettungsdiensten. Insgesamt waren über 300 Einsatzkräfte aus den verschiedenen Institutionen an der Bombenentschärfung beteiligt. Ein ausdrücklicher Dank gilt der betroffenen Bevölkerung für das gezeigte Verständnis und die Kooperation.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell