Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlug an

Gronau (ots)

Die Fahrt für einen 34 Jahre alten Autofahrer endete in der Nacht zum Freitag unfreiwillig in Gronau. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Polizeibeamte hatten den Durchreisenden gegen 22.45 Uhr auf der Enscheder Straße angehalten und kontrolliert. Nun folgt ein Strafverfahren.

Zu einem gleichgelagerten Fall kam es wenig später an gleicher Örtlichkeit. Aufgrund von Drogenkonsum aufgefallen war ein 25 Jahre alter Autofahrer.

