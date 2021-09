Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu: Firmeneingang beschädigt

Bocholt (ots)

Der Firmeneingang in Bocholt an einem Gebäude an der Siegstraße ist nicht wie in unserer Meldung irrtümlich geschrieben in der Nacht zum Freitag beschädigt worden, sondern in der Nacht zum Donnerstag. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell