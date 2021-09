Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher durchsuchen Büros

Borken (ots)

In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken. Die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude an der Boumannstraße verschafft und die Räume durchsucht. Ob und was sie entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

