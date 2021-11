Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Diebstahl von Geldbörse - Diebstahl von Geldbeutel

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Homberg (Ohm) - Ein Gastraum im Güntersteiner Weg wurde in der Nacht zu Donnerstag (04.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln mehrerer Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen noch unbekannten Betrag an Bargeld entwendeten. Anschließend flüchteten die Unbekannten und hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Lauterbach - Unbekannte entwendeten am Mittwoch (03.11.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, die Geldbörse eines 71-jährigen Mannes aus dem Vogelsbergkreis. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Umgehungsstraße, griffen die Langfinger in den Einkaufswagen des Vogelsbergers und entwendeten unbemerkt dessen Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbeutel

Homberg (Ohm) - In einem Lebensmittelmarkt in der Ohmstraße entwendeten Unbekannte am Donnerstag (04.11.), gegen 11 Uhr, den Geldbeutel einer 85-jährigen Frau, aus einer am Einkaufswagen befindlichen Tasche. Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebsguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell