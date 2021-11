Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Streit an einer Raststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach Streit an einer Raststätte

Kirchheim - Am Mittwochabend (03.11.), gegen 18:15 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe einer Raststätte in der Motelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, in deren Verlauf ein 33-jähriger Mann aus Polen schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige mit seinem weißen Opel Combo die A 7 in Richtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt Kirchheim kollidierte ein hinterherfahrender 70-jähriger Mann aus Minden mit seinem grauen Skoda Octavia leicht mit dem Heck des Fahrzeugs des Mannes aus Polen. Die beiden Verkehrsteilnehmer brachten ihre Pkw daraufhin kurz vor der dortigen Rastanlage auf dem Verzögerungsstreifen zum Stehen. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrzeugführern, in deren Verlauf der 70-Jährige dem 33-jährigen Mann aus Polen insgesamt vier Stichverletzungen zufügte. Nach Ende der Auseinandersetzung suchte der Verletzte Hilfe bei anderen Verkehrsteilnehmenden, während der Mindener sich zunächst mit seinem Auto in unbekannte Richtung entfernte.

Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld leistete dem schwerverletzten Mann, der anschließend in ein Krankenhaus verbracht wurde, vor Ort Erste-Hilfe.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal den 70-Jährigen schließlich auf einem Autobahnrasthof in Nordhessen in seinem Fahrzeug fest.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell