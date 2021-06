Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Breitnau (ots)

Am Dienstag, 01.06.2021, kam es im Zeitraum zwischen 07.45 und 12.40 Uhr in der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte einen, auf dem dortigen Geschäftsparkplatz geparkten Pkw, VW, Touran, im Heckbereich. Es wurde dabei ein Schaden von ca. 1.500,- EUR verursacht. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360.

RTN-CW /02.06.2021

