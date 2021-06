Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - 83-Jähriger begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag, 01.06.2021, um 10:24 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer beim Rückwärtsausparken in der Straße Neuer Weg in Breisach gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Die 80-jährige Beifahrerin stieg anschließend aus, begutachtete die Fahrzeuge, stieg unverrichteter Dinge wieder ein und das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Zeugen, welcher sich das Kennzeichen notierte, konnte der Unfallflüchtige im Rahmen der Fahndung wenig später beim REWE-Parkplatz in Breisach festgestellt werden. Der Sachschaden am geschädigten Pkw beläuft sich auf rund 250 Euro. Den 83-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige und eine Meldung an die Führerscheinstelle.

