Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressererklärung der Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft Hagen - Schlag gegen den Drogenhandel

Hagen/Lüdenscheid/IserlohnHagen/Lüdenscheid/Iserlohn (ots)

Nach langwierigen verdeckten Ermittlungen gelangen einer Ermittlungsgruppe bestehend aus der OK Dienststelle des PP Hagen und Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörden Siegen, Olpe und des Märkischen Kreises unter Leitung der Abteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Hagen mehrere Erfolge gegen den Drogenhandel in der Region. Wir teilen hier die Pressemeldung der Polizei Hagen. Rückfragen bitte ausschließlich an die Pressestelle der StA Hagen.

Hier geht es zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4782539

