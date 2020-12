Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stopp an der Klotür: Einbrecher macht keine Beute

HemerHemer (ots)

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung am Hellkamp ein. Hierfür brachen sie das Badezimmerfenster auf. Der Wohnungsinhaber hatte jedoch die Badezimmertür vom Flur aus verschlossen. Daher endete der Einbruchsversuch an dieser Stelle. Es entstand leichter Sachschaden am Fenster. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell