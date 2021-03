Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag, 16. März 2021, einen 29-jährigen Recklinghäuser angegriffen und beraubt. Der Recklinghäuser hielt sich um 12.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt auf, als die Unbekannten auf ihn zuliefen und einer der beiden den 29-Jährigen unvermittelt zu Boden schubste und auf ihn eintrat. Der zweite Unbekannte entriss das Handy aus der Hand des am Boden Liegenden und raubte außerdem noch dessen Bargeld. Anschließend flüchtete das Räuberduo in Richtung Hauptbahnhof. Der Recklinghäuser blieb unverletzt. Der Mann, der geschubst hat, ist circa 20 bis 22 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, von sportlicher Statur und hat grüne Augen. Zur Tatzeit hatte er kurze braune Haare und trug eine blaue Jacke, eine weiß-grüne Hose sowie blaue Schuhe. Der andere Gesuchte ist circa 18 bis 22 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte zur Tatzeit mittellange schwarze Haare mit blonden Färbungen, trug eine schwarze Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

