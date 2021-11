Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Rotenburg (ots)

Am Samstag, 06.11.0221, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 91-jähriger Rotenburger mit seinem PKW den Schützenweg in Lispenhausen, um an der Einmündung nach links auf die Nürnberger Straße abzubiegen. Die Verkehrsregelung ist hier mit Zeichen 205 "Vorfahrt gewähren" ausgeschildert. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Waldkappel die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg und wollte nach links in den Schützenweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Rotenburger den vorfahrtsberechtigten PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 2.500,00 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell