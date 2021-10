Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 17-Jähriger alkoholisiert, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Dipperz (ots)

Am Sonntag, dem 03.10.2021, gegen 04:20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus der Gemeinde Künzell mit seinem nicht zugelassenen Pkw BMW die Landesstraße 3258 von Armenhof kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Jugendliche konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem total beschädigten BMW befreien. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streife bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Nach ambulanter Behandlung in einem Fuldaer Krankenhaus konnte der Unfallverursacher nach Hause entlassen werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000,-EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell