Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind mit Fahrrad verunfallt

Bad Hersfeld (ots)

Philippsthal - Am Samstag gegen 17:22 Uhr ereignete sich in der Straße Weidenhain ein Verkehrsunfall. Ein neun Jahre alter Junge aus Philippsthal fuhr mit seinem Fahrrad einem vor ihm fahrenden Radfahrer auf. Das Kind kam zu Fall und stürzte hierbei in den Pkw einer entgegenkommenden 47-jährigen Philippsthalerin, die in Richtung Oberzella unterwegs war. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

